flatex Morning-news DAX update

Die asiatisch-pazifischen Aktienmärkte schlossen mit gemischten Vorzeichen. Während der japanische Nikkei225 mit einem Plus von 0,43 Prozent bei 22.794,19 Punkten aus den Handel an der TSE ging, verloren zum Beispiel die chinesischen Aktienindizes der Börsen in Hongkong, Shenzen und Shanghai, sowie der südkoreanische Kospi. Den Tagessieg trug der australische ASX200 davon, der mit 0,67 Prozent auf 6.245,10 Punkte zulegte. Die US-Futures notierten seit der asiatischen Handelszeit fester und wiesen auf einen festeren Handelsauftakt auch in Frankfurt hin. Der Xetra-DAX eröffnete am Morgen mit 12.728,41 Punkten.

Zur Charttechnik: Der Deutsche Aktienindex beendete den Dienstag mit einem Plus von 0,80 Prozent bei 12.661,54 Punkten. Ausgehend vom letzten Verlaufshoch des 22. Mai 2018 bei 13.204,30 Punkten bis zum Zwischentief des 28. Juni 2018 bei 12.104,41 Punkten, wären die nächsten Auf- und Abwärtssequenzen näher zu definieren. Die Widerstände wären bei den Marken von 12.785/12.945 und 13.204 Punkten als Kursziele für die Bullen heranzuziehen. Die Unterstützungen kämen bei 12.525/12.364 und 12.104 Punkten als Kursziele der Bären in Betracht.

Long: DE000MF1JT22 Morgan Stanley Faktor 2 DAX

Short: DE000MF1JU11 Morgan Stanley Faktor 2 DAX

