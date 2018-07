Die Privatbank Hauck & Aufhäuser hat die Einstufung für Leoni vor Zahlen zum zweiten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 74 Euro belassen. Der Autozulieferer dürfte ordentliche Resultate abliefern, schrieb Analyst Christian Glowa in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Er rechnet mit einem Umsatzplus aus eigener Kraft von 12 Prozent und einem um 11 Prozent gestiegenen operativen Gewinn (bereinigtes Ebit). Die jüngsten Kursverluste erschienen ungerechtfertigt. Sie gründeten wohl auch auf der Sorge vor den Auswirkungen hoher Rohstoffpreise. Die könnten allerdings größtenteils mit einer Verzögerung von drei bis sechs Monaten an die Kunden weitergereicht werden./edh/mis Datum der Analyse: 18.07.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0042 2018-07-18/10:40

ISIN: DE0005408884