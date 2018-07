Dow Jones hat von EQS/DGAP eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

DGAP-Media / 2018-07-18 / 10:13 *Pressemitteilung* *Windparks Sommette und Saint Martin in Betrieb genommen* *- *Schlüsselfertige Übergabe von 31,85 MW durch die PNE-Gruppe an den Investor John Laing - Erneute Erfolge verdeutlichen die gute Positionierung in strategischem Markt Frankreich Cuxhaven, 18. Juli 2018 - Die zur PNE-Gruppe zählende WKN AG hat die französischen Windparks Sommette und Saint Martin nach Inbetriebnahme planmäßig an den Investoren und neuen Besitzer John Laing Group plc übergeben. Der Windpark Sommette-Eaucourt in der Picardie im Norden Frankreichs besteht aus neun Windenergieanlagen vom Typ Nordex N117. Die Anlagen wurden mit einer Nennleistung von jeweils 2,4 Megawatt auf einer Nabenhöhe von 91 Metern errichtet. Die erwartete jährliche Stromproduktion des 21,6-Megawatt-Parks beträgt dabei rund 63 Gigawattstunden. Nach erfolgter Inbetriebnahme im Dezember 2017 versorgt der von WKN entwickelte Windpark somit etwa 21.000 französische Haushalte mit umweltfreundlichem Strom. Das Projekt Saint Martin l'Ars mit 10,25 Megawatt Gesamtleistung, bestehend aus fünf Anlagen des Typs Senvion MM92 mit je 2,05 Megawatt Leistung auf 100 Metern Nabenhöhe, liegt in der Region Poitou Charentes im Westen Frankreichs. Die erwartete jährliche Stromproduktion beträgt rund 24 Gigawattstunden. Nach nun erfolgter Inbetriebnahme versorgt der Windpark rund 8.000 französische Haushalte. Gabriel J. Meurer, Vorstand der WKN AG: "Mit der Errichtung der beiden Windparks haben wir erneut unter Beweis gestellt, dass die WKN von der Planung bis hin zur Übergabe schlüsselfertiger Projekte ein kompetenter und verlässlicher Partner in allen Belangen der Wertschöpfungskette ist." "Der weitere Ausbau des internationalen Geschäfts ist ein wesentlicher Baustein unserer Wachstumsstrategie "Scale Up". Frankreich ist dabei ein wichtiger strategischer Markt für uns, in dem wir unsere Projektpipeline zuletzt weiter ausbauen konnten. Der erneute erfolgreiche Abschluss von zwei französischen Projekten verdeutlicht, dass unsere Auslandsstrategie funktioniert," fügt Markus Lesser, Vorstandsvorsitzender der PNE AG hinzu. *Über die PNE-Gruppe* Die international tätige PNE-Gruppe mit den Marken PNE und WKN ist einer der erfahrensten Projektierer von Windparks an Land und auf See. Auf dieser erfolgreichen Basis entwickelt sie sich weiter zu einem "Clean Energy Solutions Provider", einem Anbieter von Lösungen für saubere Energie. Von der ersten Standorterkundung und der Durchführung der Genehmigungsverfahren, über die Finanzierung und die schlüsselfertige Errichtung bis zum Betrieb und dem Repowering umfasst das Leistungsspektrum alle Phasen der Projektierung und des Betriebs von Windparks. Aus dieser starken Position heraus entwickeln wir uns weiter. Neben der Windenergie werden zukünftig Photovoltaik, Speicherung und die Power-to-Gas-Technologie mit einem Schwerpunkt bei Wasserstoff Teil unseres Angebotes sein. *Kontakte für Rückfragen* *PNE AG* *PNE AG* Rainer Heinsohn Christopher Rodler Leiter Leiter Investor Relations Unternehmenskommunikation Tel: +49 (0) 40 - 879 33 114 Tel: +49 (0) 47 21 - 7 18 - 453 Fax: +49 (0) 47 21 - 7 18 - 373 Fax: +49 (0) 47 21 - 7 18 - 373 Christopher.Rodler(at)pne-ag.com Rainer.Heinsohn(at)pne-ag.com Ende der Pressemitteilung Emittent/Herausgeber: PNE AG Schlagwort(e): Energie 2018-07-18 Veröffentlichung einer Pressemitteilung, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: PNE AG Peter-Henlein-Straße 2-4 27472 Cuxhaven Deutschland Telefon: 04721 / 718 - 06 Fax: 04721 / 718 - 200 E-Mail: info@pne-ag.com Internet: http://www.pne-ag.com ISIN: DE000A0JBPG2, DE000A2LQ3M9, , DE000A12UMG0, WKN: A0JBPG, A2LQ3M, , A12UMG, Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange Ende der Mitteilung DGAP-Media 705655 2018-07-18

(END) Dow Jones Newswires

July 18, 2018 04:13 ET (08:13 GMT)