Von Robert Wall

FARNBOROUGH (Dow Jones)--Der Flugzeugbauer Airbus muss sich in diesem Jahr noch mehr als sonst anstrengen, um sein Auslieferungsziel zu schaffen. Nach den Verzögerungen durch Engpässe bei Zulieferern stehe Airbus vor "einem Wahnsinnswettlauf" gegen die Zeit, um bis Ende 2018 wie geplant rund 800 Flugzeuge an Kunden zu übergeben, sagte CEO Tom Enders auf der Branchenmesse in Farnborough vor den Toren Londons.

Der Konzern sehe ermutigende Anzeichen dafür, dass die Auslieferungen steigen. So seien im Juni 80 Maschinen ausgeliefert worden. Im gesamten ersten Halbjahr waren es insgesamt nur 303 Flugzeuge, weit weniger als die Hälfe des Jahresziels von 800 Stück.

Airbus hat in diesem Jahr mehr als 100 Flugzeuge fertiggebaut, bei denen nur noch die Triebwerke fehlen. "Wir versuchen jetzt, alle diese Flugzeuge mit Triebwerken auszurüsten und von der Rollbahn zu bekommen", sagte Enders. "Die Triebwerkshersteller holen auf."

Die Maschinen mit einem Mittelgang, die am stärksten von den Verzögerungen betroffen sind, werden entweder mit Triebwerken von CFM International, einem Joint Venture von General Electric und Safran, oder von der United-Technologies-Tochter Pratt & Whitney bestückt.

July 18, 2018

