Die Baader Bank hat die Einstufung für Munich Re nach dem angekündigten Wechsel des Finanzvorstands auf "Buy" mit einem Kursziel von 215 Euro belassen. An der Strategie des Rückversicherers dürfte sich durch den Wechsel ebenso wenig ändern wir an den defensiven Qualität der Aktie, schrieb Analyst Daniel Bischof in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der Ausblick für den Gewinn 2020 eröffne erhebliches Überraschungspotenzial. Der Konzern dürfte an seiner äußerst attraktiven Dividendenpolitik in Kombination mit Aktienrückkäufen festhalten./mf/mis Datum der Analyse: 18.07.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0045 2018-07-18/10:47

ISIN: DE0008430026