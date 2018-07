Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Software AG nach Zahlen für das zweite Quartal auf "Underweight" mit einem Kursziel von 39 Euro belassen. Die digitale Wachstumsmaschine des Softwareunternehmens habe nicht geliefert, schrieben die Analysten in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Gewinne hätten die Erwartungen zwar übertroffen, doch habe das am Datenbankgeschäft A&N gelegen./mis/ck Datum der Analyse: 18.07.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0046 2018-07-18/10:51

ISIN: DE000A2GS401