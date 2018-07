Haben sich die Experten von Citigroup, Goldman Sachs und Morgan Stanley denn tatsächlich so geirrt, als sie die Aktie von Delivery Hero vor nahezu genau einem Jahr zu 25,50 Euro an die Börsen brachten? Immerhin kostete der zwischenzeitlich in den MDAX aufgestiegene Anteilschein im Hoch mittlerweile ...

Den vollständigen Artikel lesen ...