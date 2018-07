FRANKFURT (Dow Jones)--Der Spezialchemiekonzern Covestro investiert mehr als 100 Millionen Euro in die Erweiterung seiner globalen Folienproduktion, um die steigende Nachfrage in allen Regionen zu decken. Die Spezialfolien finden unter anderem Anwendung in der Automobil-, Medizintechnik- und Sicherheitskartenindustrie.

Kapazitätserweiterungen sind insbesondere an den Standorten Map Ta Phut, Thailand, dem chinesischen Guangzhou, in South Deerfield, USA, sowie in Dormagen geplant, wie die Covestro AG mitteilte. Zudem soll die zugehörige Infrastruktur und Logistik ausgebaut werden. Für den Betrieb der neuen Anlagen entstehen nach aktueller Planung weltweit über 100 neue Arbeitsplätze.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/sha/apo

(END) Dow Jones Newswires

July 18, 2018 04:30 ET (08:30 GMT)

Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.