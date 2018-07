Die Baader Bank hat die Einstufung für Krones auf "Buy" mit einem Kursziel von 130 Euro belassen. Der Maschinenbauer dürfte für das zweite Quartal am 26. Juli einen abermals starken Auftragseingang berichten, der eine gute Grundlage für das zweite Halbjahr schaffe, schrieb Analyst Peter Rothenaicher in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Umsatz und Gewinn dürften dagegen nur leicht zugelegt haben. Krones sei ein langfristig äußerst attraktiver Wachstumswert, der zyklischen Schwankungen kaum ausgesetzt sei./mf/mis Datum der Analyse: 18.07.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0049 2018-07-18/11:03

ISIN: DE0006335003