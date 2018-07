Die von Internet-Gigant Tencent unterstützte chinesische Rabatt-Plattform Pinduoduo strebt an die New Yorker Börse - und will dabei rund 1,6 Milliarden Dollar einnehmen. Das geht laut Medienberichten aus einer Mitteilung der amerikanischen Börsenaufsicht hervor. Demnach will das Unternehmen 85,6 Millionen Aktien (American Depositary Shares) zu einem Preis zwischen 16 und 19 Dollar je Stück ausgeben. Es wäre eine der größten Neuemissionen eines chinesischen Unternehmens in den USA.

