Vor dem Hintergrund enttäuschender Quartalszahlen des chinesischen Tech-Schwergewichts Tencent haben die Anleger an Asiens Börsen am Donnerstag das Risiko abermals gescheut. Gleichwohl fielen die Verluste nicht ganz so hoch aus wie am Vortag.

Der Welthandel leidet weiter unter dem Handelsstreit zwischen China und den USA. China will nun aber zur Entschärfung des Konflikts Ende August eine Delegation zu Gesprächen nach Washington schicken.

In Hongkong, wo noch gehandelt wird, sackten die Tencent-Aktien bislang um mehr als 3 Prozent ab. Der Betreiber des chinesischen Whatsapp-Rivalen WeChat hatte im zweiten Quartal überraschend weniger verdient. Behördliche Beschränkungen rund um Smartphone-Spiele hatten dem Konzern den ersten Gewinnrückgang seit mindestens zehn Jahren eingebrockt.

Tencent ist mit einer Marktkapitalisierung von 3,1 Billionen Hongkong-Dollar (umgerechnet rund 350 Milliarden Euro) an der Börse ein echtes Schwergewicht. Die Enttäuschung über das schwache Abschneiden ließ auch die Anleger an der US-Technologiebörse Nasdaq nicht kalt, die am Vortag deutlich nachgegeben hatte. In Hongkong verlor der Hang-Seng-Index zuletzt 0,78 Prozent auf 27 109,95 Zähler.

Für den chinesischen CSI-300-Index , der am Vortag mit einem Abschlag von fast zweieinhalb Prozent den höchsten Tagesverlust seit Anfang Juli verbucht hatte, ging es am Donnerstag um ein weiteres halbes Prozent auf 3276,73 Punkte abwärts.

Der japanische Nikkei 225 machte seine zunächst deutlichen Verluste bis zum Handelsende indes nahezu vollständig wett. Mit minus 0,05 Prozent auf 22 192,04 Punkte schloss der Leitindex nur wenig verändert. Derweil zeigt sich aber, dass Japans Exportmotor wegen schwacher Geschäfte heimischer Unternehmen mit den Vereinigten Staaten zunehmend stockt.

Im Juli hatte sich der Anstieg bei den Ausfuhren erneut verlangsamt. Da wegen der höheren Ölpreise zudem die Importe deutlich stärker anzogen, fiel das Defizit in der Handelsbilanz im Juli mit 231 Milliarden Yen (rund 1,8 Mrd Euro) überraschend hoch aus./ajx/zb

ISIN XC0009692440 HK0000004322 JP9010C00002 CNM0000001Y0

AXC0082 2018-08-16/09:28