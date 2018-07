Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat das Kursziel für Diageo von 2900 auf 3100 Pence angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Der Sprituosenkonzern beschleunige seit 2015 sein organisches Wachstum stetig und steigere die Ergebnistransparenz, schrieb Analyst Olivier Nicolai in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Das neue Kursziel begründete er mit der Verlagerung der Bewertungsbasis in die Zukunft./edh/la Datum der Analyse: 18.07.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0052 2018-07-18/11:17

ISIN: GB0002374006