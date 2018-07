Orvana Minerals Corp. gab heute die Produktionsergebnisse seiner Operationen in Spanien und Bolivien für das dritte Quartal 2018 bekannt.



Insgesamt produzierten die dortigen Minen in diesem Zeitraum 26.761 Unzen Gold, ein Anstieg von 8% im Vergleich zum vorherigen Quartal. Die Mine El Valle in Spanien steigerte seine Goldproduktion um 11% verglichen mit Q2 2018 und hatte ein Goldgehalt von 3,36 g/t Gold zu verzeichnen. Die Mine Don Mario in Bolivien produzierte 9.916 Unzen Gold mit einer Gewinnrate von 92,4%.



© Redaktion GoldSeiten.de / Rohstoff-Welt.de / MinenPortal.de