Manz: Platzt jetzt der Knoten?

Bei Manz (WKN: A0JQ5U / ISIN: DE000A0JQ5U3) häufen sich zuletzt die guten Nachrichten - bleibt die Frage, ob allmäglich der Knoten platzt und die Aktie sich endlich wieder in alte Kursregionen entwickeln kann.

Ende Juni teilte Manz mit, im Bereich Fan-Out Panel Level Packaging (FOPLP) eine strategische Kooperation mit PEP Innovation PTE Ltd, einem Technologieunternehmen mit Sitz in Singapur, und einem der einflussreichsten Unternehmen Chinas in der Mikroelektronik gestartet zu haben. Ziel der Kooperation ist die gemeinsame Entwicklung und Vermarktung dieser leistungsstarken Zukunftstechnologie in der Verpackung von Mikrochips. Im Rahmen der Kooperation erhielt Manz einen ersten Auftrag durch ein von den Kooperationspartnern gegründetes Joint Venture im Volumen von über 5 Mio. Euro.

Bereits einen Tag später folgte die Mitteilung, dass Manz die Position des Finanzvorstands neu besetzt. Mit Wirkung zum 1. Juli 2018 hat demnach der Aufsichtsrat Manfred Hochleitner (45) als Finanzvorstand bestellt, der ab sofort die Bereiche Finanzen und Controlling, Personal, IT, Organisation, Verwaltung, Investor Relations und Recht verantwortet.

