EDAG Engineering Group AG: Veränderung im Verwaltungsrat DGAP-Ad-hoc: EDAG Engineering Group AG / Schlagwort(e): Personalie EDAG Engineering Group AG: Veränderung im Verwaltungsrat 18.07.2018 / 11:31 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Zum heutigen Tage hat der Präsident des Verwaltungsrates, Thomas Eichelmann, sein Mandat mit sofortiger Wirkung niedergelegt. Die Gesellschaft beabsichtigt, in Kürze zu einer Generalversammlung einzuladen. Kontakt: Sebastian Lehmann Head of Investor Relations EDAG Engineering Group AG Schlossgasse 2 9320 Arbon Schweiz Tel.: +41 (0)71 544 33 - 11 Fax: +41 (0)71 544 33 - 10 ir@edag-group.ag ir.edag.com Kontaktdaten in Deutschland: EDAG Engineering GmbH Kreuzberger Ring 40 65205 Wiesbaden Tel.: +49-611-7375-168 Mobil: +49-175-8020226 Email: legal@edag.de www.edag.de 18.07.2018 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: EDAG Engineering Group AG Schlossgasse 2 9320 Arbon Schweiz Telefon: +41 71 54433-0 E-Mail: ir@edag-group.ag Internet: www.edag.com ISIN: CH0303692047 WKN: A143NB Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, München, Stuttgart Ende der Mitteilung DGAP News-Service 705711 18.07.2018 CET/CEST

