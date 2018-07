Unterföhring (ots) -



Sommer bis Weihnachten: Ab August ist jeden Samstag Showtime auf ProSieben! Los geht's mit Joko Winterscheidts "Beginner gegen Gewinner" (4. August, 20:15 Uhr), "Die beste Show der Welt" (11. August, 20:15 Uhr) und "Schlag den Henssler" (18. August, 20:15 Uhr, live), bevor es viermal in Folge heißt: Erst schwitzen, dann quizzen. Janin Ullmann und Christian Düren präsentieren die neue ProSieben-Show-Reihe "Time Battle - Kämpf um Deine Zeit" ab Samstag, 25. August 2018, um 20:15 Uhr.



Zeit ist Geld!



In der neuen Game-Quiz-Show "Time Battle - Kämpf um Deine Zeit" braucht es erst einmal Geschick, Konzentration, Ausdauer und Nervenstärke, bevor es um Köpfchen geht. Wer strampelt am schnellsten, wer zeigt Ballgefühl, wer beweist eine ruhige Hand? In jeder Runde muss zunächst in einem Spiel Zeit erkämpft werden, in der es anschließend eine Quizaufgabe zu lösen gilt. Gespielt werden bis zu fünf Runden. Die Kandidaten treten in Zweier-Teams an und entscheiden vor jeder Spielrunde, wer die Zeit- und wer die Denk-Aufgabe bestreitet. Die beiden besten Teams des Abends treten im großen Finalspiel um den Hauptgewinn von 50.000 Euro gegeneinander an. Produziert wird die Show von UFA Show & Factual.



Janin Ullmann: "Das Tempo bei 'Time Battle' ist wahnsinnig hoch. Es kann passieren, dass die Kandidaten schon die allererste Quizfrage falsch beantworten und sofort raus sind. Um am Ende die 50.000 Euro mit nach Hause zu nehmen, müssen die Battle-Teams deswegen nicht nur smart und fit sein, sie müssen auch Zeitdruck aushalten können. Mein Moderationspartner Christian Düren und ich hätten bestimmt gute Chancen bei 'Time Battle' ein paar Runden zu überstehen, weil wir sehr unterschiedlich sind und uns gerade deswegen gut ergänzen würden."



Christian Düren: "Das optimale Kandidaten-Team für 'Time Battle' sind Leute, die sich sehr gut kennen - ihre Stärken und Schwächen. Was letztendlich zählt, ist das Zusammenspiel der Kandidaten. So wie bei uns Moderatoren: Janin ist für alles, was im Kopf stattfindet, zuständig und ich für alle sportlichen Aktivitäten."



Start-Line-up des ProSieben-Show-Samstags:



"Beginner gegen Gewinner", 4. August 2018, 20:15 Uhr "Die Beste Show der Welt", 11. August 2018, 20:15 Uhr "Schlag den Henssler", 18. August 2018, 20:15 Uhr, live "Time Battle - Kämpf um Deine Zeit" - vier Folgen, ab 25. August 2018, 20:15 Uhr



Hashtags zu den Shows: BeginnerGewinner, BesteShow, SdH, TimeBattle



