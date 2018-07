Bei PNE ("Pure New Energy", vormals PNE Wind) läuft es rund: In Frankreich hat der Projektierer zwei Windparks in Betrieb genommen und an den Investor übergeben. Trotz des positiven Newsflows in den letzten Wochen und der interessanten Neuausrichtung zum Clean Energy Solution Provider kommt die Aktie nicht in Fahrt. Das sollte sich jedoch auf absehbare Zeit ändern.

Den vollständigen Artikel lesen ...