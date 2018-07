Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Software AG nach Zahlen für das zweite Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 50 Euro belassen. Die Profitabilität des Software-Konzerns sei stark gewesen, doch das Geschäft rund ums Internet der Dinge sei den Erwartungen etwas hinterhergehinkt, schrieb Analyst Andreas Wolf in einer am Mittwoch vorliegenden ersten Einschätzung. Grundsätzlich bleibe die Software AG in diesem Bereich aber gut aufgestellt./mis/zb Datum der Analyse: 18.07.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0066 2018-07-18/12:00

ISIN: DE000A2GS401