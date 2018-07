E.ON kurz vor Kursexplosion

Symbol:WKN:ISIN:Während sich der deutsche Aktienindex in den letzten Wochen eher von seiner bärischen Seite präsentierte, zeigten die beiden Energieriesen E.ON und RWE relative Stärke. Wieder einmal zeigt sich, dass Marktteilnehmer in Zeiten schwacher Börsen gerne auf den Sektor der Versorger zurückgreifen. Die Aktie hat zuletzt wichtige Widerstände nach oben gebrochen und befindet sich in einem Aufwärtstrend.Chart vom 18.07.20189,72 EURDas gebrochene Terrain bei 9.50 EUR wird nun zu einer wichtigen Unterstützung. Wenn alles nach Regieplan läuft, sollten die Kurse von hier aus wieder deutlich nach oben drehen. In Folge könnte auch der Widerstand knapp unter der Marke von 10 EUR gebrochen werden. Dies würde die Chance auf eine Rallye bis hin zum nächsten Widerstand bei 10.81 EUR erhöhen.Für einen Einstieg müssen wir aber noch das Hoch der letzten Tage brechen. Ansonsten würden Anleger ins fallende Messer greifen, was selten eine gute Idee wäre. Demnach können erste Long-Positionen über der Marke von 9.75 EUR eröffnet werden. Der Stopp geht in Folge unter das jüngste Korrekturtief.Derzeit besitze ich keine Positionen auf in diesen Wert.Aussicht:Autor: Achim Mautz Analyse erstellt im Auftrag von www.ratgeberGELD.at