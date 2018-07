Der Schweizer Pharmakonzern Roche kann ihn dieser Woche mit einer Reihe positiver News punkten. Bereits am Dienstag veröffentlichte das Unternehmen überzeugende Phase-3-Studiendaten zum Wirkstoff Baloxavirmarboxil bei der Behandlung des Grippevirus. Das Präparat verfolgt einen vollkommen neuen Behandlungsmechanismus und zeigte hervorragende Wirksamkeit bei Hochrisikopatienten. Es handelt sich dabei erste Neuerung in dieser Indikation seit mehr als 20 Jahren, so Roche.

