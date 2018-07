Die Schweizer Bank Credit Suisse hat die Einstufung für Evonik auf "Outperform" mit einem Kursziel von 34,30 Euro belassen. Der Spezialchemiekonzern dürfte Gewinn und Liquidität 2018 in allen Sparten stärker als bislang erwartet steigern, schrieb Analyst Chris Counihan in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der Experte erhöhte deshalb seine Ergebnisprognose (Ebitda) für das laufende Jahr um 7 Prozent./edh/mis Datum der Analyse: 18.07.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0077 2018-07-18/12:43

ISIN: DE000EVNK013