Wackernheim (ots) - Auf dem Markt gibt es zahlreiche Apps für die Korrektur und Bearbeitung von Fotos. Mit Gimbse Foto ist es einem Entwickler aus Deutschland nun jedoch gelungen, eine wirklich revolutionäre Technologie zu realisieren. Die App ermöglicht es dank einer intelligenten Live-Perspektivkorrektur, "gerade" Bilder selbst aus ungünstigsten Blickwinkeln und Positionen aufzunehmen - ein eindrucksvoller Beweis dafür, was in der Digitalfotografie heute möglich ist. Sowohl für private Nutzer als auch für den professionellen Einsatz ergeben sich durch die Nutzung von Gimbse Foto zahlreiche Vorteile.



Weltweit einzigartige App



Gimbse setzt sich aus den Wörtern "Gimbal", einer kardanischen Aufhängung zum Ausbalancieren von Kameras, und "Glimpse" (Englisch für Blick) zusammen. Somit deutet der Name der innovativen App bereits an, welche Technologien hier zum Einsatz kommen. Der Entwickler, Christian Kappertz, hat in der Anwendung mehrere Komponenten zusammengeführt. Für die Ausrichtung des Motivs wird die Simulation eines dreiachsigen Gimbals mit adaptiven Tilt- und Shift-Funktionen kombiniert. Die Live-Perspektivkorrektur wird als Augmented Reality in Form eines Rahmens direkt im Bild der Kamera visualisiert. Alle Arten der perspektivischen Anpassung erfolgen in Echtzeit, wodurch keine Nachbearbeitung mehr erforderlich ist.



Vier Modi zur Live-Perspektivkorrektur



Gimbse Foto beinhaltet insgesamt vier Modi für die perspektivische Anpassung von Fotos. Im Horizontmodus wird das Foto automatisch gedreht, sodass der Horizont stets waagerecht erscheint. Vergleichbar ist dies mit der Wasserwaagen-Funktion, die in vielen Kameras verfügbar ist. Innovativ ist besonders der sogenannte Architekturmodus. Hier wird ein Foto waagerecht ausgerichtet und perspektivisch so korrigiert, dass senkrechte Linien des Motivs auch im Bild senkrecht erscheinen. Stürzende Linien werden also vermieden. Dies war bisher nur durch manuelle Nachbearbeitung in entsprechender Software möglich. Im Galeriemodus erfolgt dieselbe Korrektur wie im Architekturmodus, jedoch kann das Foto zusätzlich um die Hochachse gedreht werden. Auf diese Weise ist es möglich, Bilder "von vorne" zu fotografieren, obwohl der Nutzer seitlich zum Motiv steht. Der Staffeleimodus arbeitet wie der Galeriemodus, ermöglicht aber zusätzlich die Nutzung eines schiefen Bezugssystems - wie beispielsweise ein Gemälde auf einer Staffelei. Dank dieser Funktion können Nutzer das Motiv aus jedem Winkel wie "von vorne" fotografieren.



In jedem Modus wechselt die Ausrichtung automatisch, wenn mit dem Smartphone ein bestimmter Grenzwinkel überschritten wird. Dies ist praktisch für Nutzer, die beispielsweise ein Buch oder Dokument fotografieren möchten, das auf dem Tisch liegt. Oftmals ist hierbei ein schräger Blickwinkel erforderlich, um Spiegelungen oder Schatten zu vermeiden. Die App Gimbse Foto richtet das Motiv automatisch so aus, als würde es genau von oben aufgenommen.



Bildgestaltung mit absolut intuitiver Bedienung



Die Kernkomponente von Gimbse Foto ist zweifelsfrei die automatische Echtzeit-Perspektivkorrektur, welche in dieser Form weltweit einzigartig ist. In die App wurden jedoch noch weitere Funktionen für eine umfassende Kontrolle über die Bildgestaltung integriert. Besonders hervorzuheben sind die farberhaltende Belichtungskompression und der intelligente Weißabgleich. Auch hier ist es Christian Kappertz gelungen, Innovationen zu realisieren.



Unter dem Slogan "Catch a Gimbse" tritt Gimbse Foto an, um die Welt der Smartphone-Fotografie entscheidend zu optimieren. Gimbse Foto ist erhältlich im Apple App Store:



https://itunes.apple.com/de/app/gimbse-foto/id1301205254?mt=8



