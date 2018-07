(neu: Aktienkurs, mehr Details, Analysten)

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Aktien der Lufthansa haben am Mittwoch einen Erholungsversuch gestartet. Zur Mittagszeit rückten sie um 2,54 Prozent auf 21,01 Euro vor und setzten sich so an die Spitze im Dax . Im Tageshoch erreichten sie mit 21,28 Euro ihren höchsten Stand seit fast einem Monat. Seit Jahresbeginn zählen sie mit einem Verlust von mehr als 30 Prozent aber auch zu den drei schwächsten Dax-Werten.

Hoffnung macht den in diesem Jahr nicht gerade verwöhnten Aktionären ein angehobener Ausblick des US-Konkurrenten United Continental . Händlern zufolge sorgt es im Sektor für etwas bessere Stimmung, dass der US-Konkurrent nun im Gesamtjahr mit einem bereinigten Gewinn je Aktie zwischen 7,25 und 8,75 US-Dollar rechnet. Bisher waren von den Amerikanern 25 US-Cent weniger angepeilt worden.

Die Lufthansa selbst wird am 31. Juli ihre Zahlen für das zweite Quartal vorlegen. HSBC-Experte Andrew Lobbenberg rechnet bei europäischen Branchenwerten allgemein mit einem guten Passagieraufkommen, jedoch bei gleichzeitigem Kostendruck. Die Lufthansa zählt der Experte jedoch weiter zu den von ihm favorisierten Branchenwerten. Er traut der Aktie einen Anstieg bis auf 31 Euro zu.

Von den Treibstoffpreisen hat der Kostendruck in den vergangenen Tagen aber etwas nachgelassen. Am Mittwoch wurde deshalb als Kursstütze auch auf den gesunkenen Ölpreis verwiesen, der bei Fluggesellschaften etwas den Druck von den Treibstoffkosten nimmt. Der Preis für das "schwarze Gold" hat am Mittwoch seine jüngste Talfahrt nach einer kurzen Erholung am Dienstag fortgesetzt.

Eine weitere gute Nachricht aus der Branche gab es am Mittwoch von EasyJet: Der Billigflieger hob die Prognosespanne für den Gewinn vor Steuern in diesem Jahr an. Der Aktienkurs legte daraufhin in London kräftig zu./tih/bek/jha/

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

ISIN DE0008232125

AXC0155 2018-07-18/12:53