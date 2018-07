Die US-Börsen scheinen trotz positiver internationaler Vorgaben ihre Kursgewinne des Vortages zunächst nicht ausbauen zu können. Der Future auf den S&P-500 deutet am Mittwoch eine kaum veränderte Eröffnung am Kassamarkt an. Am Dienstag hatten die Kurse zugelegt, nachdem US-Notenbankchef Jerome Powell Ängste vor einem zu straffen geldpolitischen Kurs zerstreut hatte. Der Nasdaq-Composite stieg dabei auf ein neues Rekordhoch. Nach seinem Auftritt vor dem Bankenausschuss des US-Senats am Dienstag wird Powell am Mittwoch vor dem Finanzdienstleistungsausschuss des Repräsentantenhauses sprechen. Seine Ausführungen dürften aber kaum von denen des Vortags abweichen.

An Konjunkturdaten werden vor der Startglocke die Baubeginne und -genehmigungen aus dem Juni veröffentlicht. Um 20.00 Uhr MESZ wird die US-Notenbank ihren Wirtschaftsbericht Beige Book vorlegen. Nebenbei geht die Bilanzsaison in eine neue Runde mit Geschäftszahlen von - unter anderem - Morgan Stanley und Abbott Laboratories.

Die Aktien von Alphabet dürften mit einer EU-Kartellstrafe unter Druck geraten. Vorbörslich fällt der Kurs um 1 Prozent. Die EU-Wettbewerbskommission verhängt nach Angaben informierter Kreise die Rekordstrafe von 5 Milliarden Dollar gegen die Google-Mutter, weil das Unternehmen seine marktbeherrschende Stellung bei seinem Android-Betriebssystem für Smartphones ausgenutzt habe. Es wird erwartet, dass die EU die Strafe noch am Mittwoch offiziell bestätigen wird.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/cln/flf

(END) Dow Jones Newswires

July 18, 2018 06:25 ET (10:25 GMT)

Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.