Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR



Wien (pta017/18.07.2018/12:30) - 18.07.2018. Die CA Immobilien Anlagen AG gibt bekannt, dass der Vorstand heute nach eingehender Prüfung dem Ersuchen der GENA ELF Immobilienholding GmbH, einer 100% Tochtergesellschaft der IMMOFINANZ AG um Zustimmung zur Übertragung der vier Namensaktien an der Gesellschaft an die SOF-11 Starlight 10 EUR S.à.r.l., eine Gesellschaft der Starwood Capital Group (Starwood) zugestimmt hat.



(Ende)



Aussender: CA Immobilien Anlagen AG Adresse: Mechelgasse 1, 1030 Wien Land: Österreich Ansprechpartner: Christoph Thurnberger Tel.: +43 (0)1532 5907 504 E-Mail: christoph.thurnberger@caimmo.com Website: www.caimmo.com



ISIN(s): AT0000641345 (Aktie), AT0000641352 (Aktie) Börsen: Amtlicher Handel in Wien



Quelle: http://adhoc.pressetext.com/news/1531909800813



© pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext.adhoc. Archiv: http://adhoc.pressetext.com . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300. (END) Dow Jones NewswiresJuly 18, 2018 06:30 ET (10:30 GMT)