Rapperswil-Jona (ots) - Google macht das Internet sicherer. Das

Rezept: Webseiten, die nicht SSL-verschlüsselt sind, werden Ende Juli

2018 in Google Chrome als unsicher deklariert. Noch bevor Google die

Änderung in Kraft setzt, hat Hostpoint bereits das passende Angebot

auf dem Markt. Hostpoint bietet für alle Firmenwebseiten ein Jahr

lang kostenlose Business EV SSL-Zertifikate. Mit diesem einzigartigen

Angebot markiert Hostpoint abermals seine Vorreiterrolle auf dem

hiesigen Markt.



Voraussichtlich ab dem 24. Juli benachteiligt der Marktführer

Google Chrome neu alle Webseiten, die nicht SSL-verschlüsselt sind.

So werden Webseiten ohne Verschlüsselung als nicht sicher

gekennzeichnet. Bis anhin waren unverschlüsselte Webseiten unter

Google Chrome mit einem neutralen Hinweis versehen. Mit Chrome 68,

Version Juli 2018, wird Google Webseiten, die nicht SSL-verschlüsselt

sind, explizit als nicht sicher markieren. SSL-verschlüsselte

Webseiten profitieren im Gegenzug weiterhin von einer höheren

Gewichtung im Google Suchindex.



Mit diesem Schritt wird die Online-Sicherheit gesteigert. Dies ist

gerade für Geschäftseigentümer relevant. Denn für Unternehmen ist es

zentral, dass sie gegenüber ihren Kunden garantieren und aufzeigen

können, dass die ein- und ausgehenden Kundeninformationen jederzeit

sicher sind.



12 Monate kostenloses Business EV SSL-Zertifikat bei Hostpoint Als

erster Anbieter auf dem Schweizer Markt reagiert Hostpoint, der

grösste Webhosting-Anbieter in der Schweiz, auf die Neuerung von

Google - und dies mit einem unschlagbaren Angebot: Firmenkunden, die

bei Hostpoint ein Business EV SSL-Zertifikat abonnieren, erhalten es

ein ganzes Jahr lang kostenlos (CHF 12.00/Monat im Folgejahr bei

einer Mindestvertragsdauer von 2 Jahren). Das Angebot gilt sowohl für

bestehende und Neukunden als auch für Firmen mit externem Hosting.

Das Business EV SSL-Zertifikate von Hostpoint lässt sich einfach und

kostenlos installieren.



«Die Entwicklungen im digitalen Raum sind rasant, und es wird für

Webseiten-Betreiber immer wichtiger, den Kunden die bestmögliche

Sicherheit zu gewährleisten», so Claudius Röllin, Co-Founder und CPO

der Hostpoint AG. «Nur wenn wir wichtige Entwicklungen frühzeitig

erkennen und mit passenden Angeboten reagieren, können wir unseren

Kunden einen echten Mehrwert bieten.»



EV SSL-Zertifikate sind für Kundenvertrauen unerlässlich Während

für private Webseiten-Betreiber kostenlose SSL-Zertifikate

ausreichen, sind kostenpflichtige EV SSL-Zertifikate für Unternehmen

unerlässlich. Ein professioneller Web-Auftritt mit eindeutigen

Sicherheitsmerkmalen, die der Besucher auf den ersten Blick erkennt,

weckt Vertrauen. Wer ein solches Zertifikat einsetzt, signalisiert

seinen Besuchern: Hier wurde ein mehrstufiger Verifizierungsprozess

durchlaufen. Das EV SSL-Zertifikat sorgt auch dafür, dass die

erweiterte Prüfung gut sichtbar mit der grün gefärbten

Browser-Adressleiste nach aussen getragen und der Firmenname sichtbar

angezeigt wird. Bei SSL-Zertifikaten ohne diese erweiterte

Validierung besteht das Problem, dass inzwischen zusehends mehr

Phishing-Webseiten diese auch einsetzen. Schweizer KMUs sind vor

diesem Hintergrund gut beraten, gleich von Beginn weg auf Business EV

SSL-Zertifikate zu setzen.



Ergänzende Informationen:



Google will nur noch https für alle Webseiten. Bist du bereit?

http://ots.ch/WFntNU



Business EV SSL-Zertifikate von Hostpoint

https://www.hostpoint.ch/ssl/ssl-zertifikat.html



Ganz und gar nicht sicher: Immer mehr Phishing-Webseiten setzen

auf HTTPS http://ots.ch/sAgZY6



Über Hostpoint



Mit 250'000 Websites und rund 500'000 betreuten Domainnamen ist

Hostpoint der grösste Webhosting-Provider der Schweiz. Neben vielen

bekannten Firmen wie Schweizerische Post, Migros, Skyguide oder Hero

bilden die vielen privaten Kunden das Fundament des Erfolgs.

Hostpoint ist die ICANN-akkreditierte Domain-Registrierungsstelle der

Schweiz, beschäftigt 57 Mitarbeitende und erzielte 2017 einen Umsatz

von 18 Millionen Franken.



