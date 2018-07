Wallisellen (ots) - Totalschäden in der Schifffahrt waren laut der

"Safety & Shipping Review 2018" der Allianz Global Corporate &

Specialty SE (AGCS) im Jahr 2017 rückläufig und sind auch innerhalb

der letzten zehn Jahre um mehr als ein Drittel (38 %) zurückgegangen.

Allerdings unterstreichen aktuelle Vorfälle wie die Kollision des

Öltankers "Sanchi" oder die NotPetya-Attacke auf die weltweite

Hafenlogistik, dass die Schifffahrtsbranche trotz des positiven

Sicherheitstrends mit neuen Risiken konfrontiert ist.



2017 wurden insgesamt 94 Totalverluste von Schiffen über 100

Bruttoregistertonnen gemeldet. Das entspricht einem Rückgang von vier

Prozent im Vorjahresvergleich (98) und ist die zweitniedrigste Zahl

in den letzten zehn Jahren nach 2014. Unwetter, wie Taifune in Asien

und Hurrikanes in den USA, waren allein für den Verlust von über 20

Schiffen verantwortlich.



"Der langfristige Abwärtstrend bei den Totalverlusten setzt sich

fort. Verbesserungen im Schiffsdesign sowie die positiven Folgen von

Sicherheitsvorschriften und Risikomanagement an Bord führten zuletzt

zu vergleichsweise moderaten Versicherungsschäden", so Volker Dierks,

der bei AGCS Zentral- und Osteuropa für die Schiffsversicherung

verantwortlich ist. Für die Zukunft erwartet er eine Verlagerung der

Schadenursachen: "Die Zahl eher technisch bedingter Schäden durch

Cyberereignisse oder technische Defekte wird im Vergleich zu den

traditionellen Verlusten durch Kollisionen steigen."



Zunehmende Gefahren in den Gewässern der Arktis



Zudem sind diverse neue Risiken zu beobachten. So stellen grosse

Containerschiffe, die mittlerweile länger sind als das Empire State

Building hoch, ein Problem hinsichtlich Brandeindämmung und Bergung

dar. Der Klimawandel bringt neue Routenrisiken durch die sich schnell

wandelnden Bedingungen in den Gewässern der Arktis und des

Nordatlantiks mit sich. Während sich auch die Schifffahrt um

Emissionssenkung bemüht, bergen klimafreundliche Antriebe und

Treibstoffe zugleich neue technische Risiken und die Gefahr von

Maschinenschäden. Die Vorteile aus Automatisierung und digitaler

Vernetzung gilt es gegenüber neuen Risiken wie Cybervorfällen

abzuwägen: Der NotPetya-Cyberangriff führte zu Frachtverzögerungen

und Staus an fast 80 Häfen weltweit.



Das neue Bermudadreieck



Fast ein Drittel der Schifffahrtsverluste (30) im Jahre 2017

ereignete sich in den Gewässern um Südchina, Indochina, Indonesien

und den Philippinen; dies entspricht einer Steigerung um 25 Prozent

im Jahresvergleich - vor allem getrieben durch Schäden in Vietnam.

Manche Branchenexperten sprechen von einem "neuen Bermudadreieck".

Die meisten Totalverluste ereigneten sich in Folge von Unwettern,

gefolgt von hohem Verkehrsaufkommen und geringeren

Sicherheitsstandards auf einigen Inlandsrouten. Das östliche

Mittelmeer und die Schwarzmeerregion sind das zweitgrösste

Gefahrengebiet (17), gefolgt von den Britischen Inseln (8).

Schiffsunfälle rund um den arktischen Polarkreis nahmen um 29 Prozent

zu, oft waren sie auf Maschinenschäden zurückzuführen.



Frachtschiffe (53) verbuchten 2017 mehr als die Hälfte aller

Schiffsverluste weltweit. Die Zahl der Verluste bei Fischerei- und

Passagierfahrzeugen ging im Vorjahresvergleich zurück. Die häufigste

Ursache weltweiter Verluste bleibt Schiffsuntergang mit 61 Fällen im

Jahre 2017. Havarierte oder gestrandete Schiffe kommen an zweiter

Stelle (13), gefolgt von Maschinenschaden/-ausfall (8). Die Analyse

zeigt weiter, dass Freitag der gefährlichste Tag zu See ist - 175 der

1.129 gemeldeten Totalverluste fielen in der letzten Dekade auf

diesen Tag. An einem Freitag, den 13., sanken in den letzten zehn

Jahren sogar drei Schiffe, darunter 2012 auch die Costa Concordia,

die als größsster Schifffahrtsversicherungsschaden aller Zeiten gilt.



Menschliches Versagen als Hauptursache für Unfälle



Trotz jahrzehntelanger Verbesserungen bei der Sicherheit gibt es

im Schifffahrtssektor keinen Anlass zur Selbstgefälligkeit.

Verhängnisvolle Unfälle wie die Kollision des Öltankers "Sanchi" im

Januar 2018 und der Schaden von El Faro in Zusammenhang mit dem

Hurrikan Joaquin Ende 2016 gibt es immer wieder, und nicht selten ist

menschliches Versagen im Spiel. Auch gehen 75 Prozent der von der

AGCS untersuchten 15.000 Haftpflichtversicherungsschäden in der

Schifffahrt, die Kosten von 1,6 Mrd. USD verursachten, auf

menschliches Versagen zurück.



"Menschliches Versagen ist nach wie vor eine der Hauptursachen für

Unfälle", sagt Kapitän Rahul Khanna, Global Head of Marine Risk

Consulting bei der AGCS. "Unzureichende landseitige Unterstützung und

Wettbewerbsdruck spielen eine wesentliche Rolle bei der Gefahrenlage

in der Seefahrt. Straffe Zeitpläne können sich ungünstig auf die

Sicherheitskultur und die Entscheidungen an Bord auswirken."



Eine bessere Datennutzung und -analyse könnten hier Abhilfe

schaffen. Die Schifffahrtsbranche erzeugt jede Menge Daten, könne sie

aber noch besser ausschöpfen und Erkenntnisse und Warnungen in

Echtzeit umsetzen, so Khanna. "Mit der Analyse von Daten rund um die

Uhr können wir neue Einblicke in das Verhalten der Besatzung und

Beinahe-Unfälle gewinnen, aus denen sich dann Trends ableiten lassen.

Der Schifffahrtssektor hat aus Schäden in der Vergangenheit gelernt,

aber prädiktive Analyse könnte künftig darüber entscheiden, ob eine

Seefahrt sicher verläuft oder in einer Katastrophe endet."



Neue Meldepflicht für Cybervorfälle



Cyberereignisse - wie im Falle der weltweit eingesetzten

NotPetya-Schadsoftware - haben die Schifffahrtsbranche wachgerüttelt.

Viele Schiffsbetreiber wähnten sich bisher in Sicherheit. "Mit der

Zunahme der Technologie an Bord steigen auch die potenziellen

Risiken", erklärt Khanna. Neue Bestimmungen der Europäischen Union

wie die Richtlinie für Netz- und Informationssicherheit (NIS)

verlangen, dass große Häfen und Seeverkehrsdienste jegliche

Cyberereignisse melden, und sehen auch Geldstrafen bei Verstößen

vor. Khanna: "Die momentan unzureichende Meldung von Ereignissen

verschleiert die Realität, die neue NIS-Richtlinie wird das wahre

Ausmass der Cyberrisiken in der Schifffahrt offenlegen."



Originaltext: Allianz Suisse

Digitale Medienmappe: http://www.presseportal.ch/de/nr/100008591

Medienmappe via RSS: http://www.presseportal.ch/de/rss/pm_100008591.rss2



Kontakt:

AGCS



Heidi Polke-Markmann

Tel. +49 89 3800 14303, heidi.polke@allianz.com



Daniel Aschoff

Tel. +49 89 3800 18900, daniel.aschoff@allianz.com



Allianz Suisse



Bernd de Wall

Tel. +41 58 358 8414, bernd.dewall@allianz.ch