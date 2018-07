VW will die Elektro-Modelle I.D. Crozz und I.D. Buzz für den amerikanischen Markt vor Ort in Werken in den Vereinigten Staaten produzieren. Das meldet "Autocar" mit Verweis auf Volkswagens Nordamerika-Chef Hinrich Woebcken. Nach den Worten des Managers müssen die beiden Modelle "für eine starke Produktdynamik in den USA hergestellt werden". Es sei nicht möglich, den ...

Den vollständigen Artikel lesen ...