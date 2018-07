Bis Anfang dieses Jahres hielt sich die Leoni-Aktie in einem Aufwärtstrend auf uns konnte von 23,00 Euro auf ein Verlaufshoch von 66,20 Euro zulegen. Anschließend kam es zu seiner Korrektur in dem Wertpapier, woraufhin die Aktie auf das Unterstützungsniveau aus Anfang 2017 um 40,00 Euro zurückgefallen ist. In diesem Bereich basteln Marktteilnehmer offenbar seit einigen Tagen an einem Boden, der noch in dieser Woche abgeschlossen werden könnte.

Dynamischer Kursausbruch

Trotz der deutlichen Zugewinne im heutigen Handel muss noch eine wichtige Hürde für den Abschluss des Bodens genommen werden. Diese befindet sich um 43,60 Euro und muss zwingend für eine Ausdehnung der heute gestarteten Erholungsbewegung gemeistert werden. Die Chancen hierauf stehen recht gut und können für ein kurzfristiges Long-Investment durchaus herangezogen werden.

US-Autozölle im Fokus

