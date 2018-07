Die Wall-Street-Größe Morgan Stanley profitiert weiter von guten Geschäften an den Kapitalmärkten und der guten Lage der US-Wirtschaft. Der Überschuss sei im zweiten Quartal im Vergleich zum Vorjahr um 43 Prozent auf 2,3 Milliarden US-Dollar (rund 2 Mrd Euro) gestiegen, teilte der Goldman-Sachs-Rivale am Mittwoch in New York mit. Damit übertraf auch Morgen Stanley wie die meisten anderen US-Banken die Erwartungen der Experten. Die Erträge legten um zwölf Prozent auf 10,6 Milliarden Dollar zu. Die Zahlen wurden am Markt positiv aufgenommen. Die Aktie legte vorbörslich zu./zb/jha/

