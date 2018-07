Seit gestern ist es offiziell. Japan und die Europäische Union bilden fortan die größte Freihandelszone der Welt. Aus Sicht der EU soll das Abkommen mit Japan nur ein Anfang sein. Mit einigen mittel- und südamerikanischen Staaten befindet man sich bereits in fortgeschrittenen Verhandlungen. In Südostasien sollen ebenfalls neue Abkommen geschlossen werden. Die Botschaft in Richtung Washington scheint eindeutig ... Emanzipiert sich die EU (zumindest wirtschaftlich) von den USA? Wer sind die Gewinner, wer die Verlierer dieses Abkommens? Andreas Lipkow, Kapitalmarktexperte von der Comdirect, bei Börse Stuttgart TV.