Der Überschuss sei im zweiten Quartal im Vergleich zum Vorjahr um 43 Prozent auf 2,3 Milliarden US-Dollar (rund 2 Mrd Euro) gestiegen, teilte der Goldman-Sachs-Rivale am Mittwoch in New York mit. Damit übertraf auch Morgan Stanley wie die meisten anderen US-Banken die Erwartungen der Experten. Die Erträge legten um zwölf ...

