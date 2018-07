Obwohl die Analysten nach der Reduzierung der Umsatzprognose 2018 durch den Chiphersteller Dialog Semiconductor (ISIN: GB0059822006) immer noch fleißig dabei sind, ihre Kursziele zu senken, liegt deren durchschnittliches Kursziel immer noch über 21 Euro. Und die Aktie um 15 Euro. Wohin sie nur gehören würde, würde Apple als mit Abstand wichtigster Kunde wirklich abspringen. Was aber derzeit immer noch nicht mehr als eine vage Vermutung ist. Weder für dieses noch für kommendes Jahr gibt es dafür Indizien. Dass Apple die Mengenprognose eines von Dialog für Apple hergestellten Chips reduzierte, was bei Dialog Semiconductor Anfang Juni zum vorerst letzten von mehreren Kurseinbrüchen führte, ist eher ein Problem von Apple, da es scheint, dass die vorher erwarteten Absatzgrößen nicht erreicht werden. Was die Leerverkäufer in Bezug auf Dialog Semiconductor indes nicht störte. Immer feste ...

