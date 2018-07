Im Poker um die Ablösung der alternden Tornado-Kampfjets der Bundeswehr sieht sich der US-Rüstungskonzern Lockheed Martin mit seinem Tarnkappenflieger F-35 mit den besten Karten. "Auf die gesamte Lebensdauer gerechnet, bekommt man mit der F-35 ein Kampfflugzeug der fünften Generation günstiger als eines aus der vierten Generation", sagte der Chef der Lockheed-Flugzeugsparte, Orlando Carvalho, im Gespräch mit der Finanz-Nachrichtenagentur dpa-AFX auf der Luftfahrtmesse im britischen Farnborough.

Die hohen Kosten der Maschine will der Hersteller merklich senken - und so Kritik aus den USA und anderen Käuferstaaten eindämmen. Statt wie bisher an die 100 Millionen US-Dollar soll ein ab dem Jahr 2020 bestellter Flieger bei Auslieferung nur noch rund 80 Millionen Dollar kosten, sagte Carvalho. Mit wachsender Erfahrung könne Lockheed die Maschinen immer schneller und billiger fertigen, auch die Betriebs- und Wartungskosten sollen noch deutlich sinken. Gut 300 Exemplare der F-35 hat der Konzern bisher ausgeliefert. "In 20 bis 25 Jahren sollen es rund 3000 Maschinen werden", sagte Carvalho.

Einen wesentlichen Vorteil der F-35 sieht der Manager darin, dass die Luftstreitkräfte für einen Einsatz weniger Maschinen benötigten als bei gängigen Typen wie dem europäischen Eurofighter, der französischen Rafale oder Boeings F/A-18 Super Hornet. Denn die Maschinen kommunizieren direkt miteinander, tauschen Informationen über Positionen und Ziele aus. "Dadurch braucht man für denselben Einsatz zum Beispiel nur zwei Flugzeuge, während man von einem anderen Typ drei oder vier bräuchte." Zudem sei die F-35 dank ihrer kaum zerklüfteten Oberfläche von Radarsystemen kaum zu orten.

Im Ringen um die Tornado-Nachfolge in Deutschland, die ab dem Jahr 2025 ansteht, geht es laut Carvalho um etwa 90 Jets. Der Manager verweist auf eine Studie der dänischen Regierung, nach der die F-35 trotz des hohen Stückpreises auf die gesamte Lebensdauer den Steuerzahler rund 40 Prozent günstiger kommen dürfte als der Eurofighter - auch weil die Dänen nach eigener Berechnung dann nur 28 statt 34 Flugzeuge bräuchten.

Die von den USA angeschobene Diskussion über die Verteidigungsausgaben der Nato-Staaten kommt Carvalho zupass. "Wir begrüßen Präsident Trumps Aufruf zu höheren Rüstungsinvestitionen", sagte er. So hofft Lockheed, dass sich neben Deutschland und Dänemark auch Finnland, Belgien und die Schweiz für die F-35 entscheiden - obwohl es europäischen Regierungen auch darum gehen dürfte, die eigene Rüstungsindustrie zu stärken und nicht zu stark auf die Amerikaner zu setzen.

Um die Tornado-Nachfolge bewirbt sich auch das Eurofighter-Konsortium um den europäischen Airbus-Konzern und die britische BAE Systems . So müsste eine modernisierte Version des Eurofighters die F-35 ausstechen. Die Entwicklung eines völlig neuen europäischen Kampfjets dürfte indes viel länger dauern. Dafür hat sich Airbus mit dem Rafale-Hersteller Dassault zusammengetan. Abheben dürfte dieser Jet aber erst um das Jahr 2040 herum./stw/she/fba

--- Gespräch: Steffen Weyer, dpa-AFX ---

ISIN US5398301094 NL0000235190 GB0002634946

AXC0177 2018-07-18/13:49