Das dritte Major der Golfsaison ist jedes Jahr etwas ganz Besonderes: Im Jahr 1860 zum erst Mal ausgetragen ist The Open das älteste Golfturnier der Welt. Am kommenden Wochenende tritt die Weltelite des Golfsports abermals zum Kampf um den Titel an. In diesem Jahr ist der Championship Course des Carnoustie Golf Links im schottischen Angus erstmals seit 2007 und zum insgesamt achten Mal der Austragungsort.



Sky berichtet von Donnerstag bis Sonntag insgesamt über 40 Stunden live und exklusiv von der 147. Auflage des Turniers. Carlo Knauss, Gregor Biernath, Adrian Grosser und Jonas Friedrich sind an allen vier Tagen als Kommentatoren im Einsatz.



Im Vorjahr konnte sich der US-Amerikaner Jordan Spieth den begehrten Claret Jug und damit den dritten Major-Titel seiner Karriere sichern. Neben dem Titelverteidiger gehen in diesem Jahr unter anderem der Weltranglistenerste Dustin Johnson, Justin Thomas, Justin Rose, Rory McIlroy und Tiger Woods an den Start. Mit Martin Kaymer und Bernhard Langer sind auch zwei deutsche Profis mit von der Partie beim einzig verbliebenen Major, das bislang noch kein Deutscher gewinnen konnte.



Los geht es am Donnerstagmorgen bereits um 7.30 Uhr. Dann geht Martin Kaymer an der Seite von Sandy Lyle und Andy Sullivan im ersten Flight des Turniers auf den Kurs.



Mit den Supersport Tickets flexibel auch ohne lange Vertragsbindung live dabei sein



Mit Sky Ticket können auch alle Golffans, die noch keine Sky Kunden sind, mit flexiblen Tages-, Wochen- und Monatstickets ohne Vertragsbindung bereits ab 9,99 EUR live dabei sein. Über das Internet bietet Sky Ticket alle Inhalte auf einer Vielzahl an Geräten wie Smart-TVs, Spielekonsolen, Tablets, Smartphones und weiteren Streaming-Geräten.



Neben den Golf-Übertragungen sind bei Bestellung des Sky Tickets auch alle weiteren Inhalte des Sky Sport Pakets und des Sky Fußball-Bundesliga Pakets im entsprechenden Zeitraum verfügbar.



Ausführliche Informationen sind unter skyticket.de verfügbar.



The Open bei Sky Sport News HD



Neben täglichen Bildern und Nachrichten aus Schottland zeigt Sky Sport News HD am Montagabend ab 20.45 Uhr ausführliche Highlights der Open für jedermann frei empfangbar.



Ausgewählte Flights im frei empfangbaren Livestream auf skysport.de



Wie bereits beim Masters in Augusta und den US Open wird auf skysport.de allen Golffans parallel zur Live-Übertragung auf Sky Sport 1 HD ein frei empfangbaren Livestream der Open zur Verfügung stehen. Mit diesem besonderen Service haben auf dem Sky Sportportal alle Golffans die Möglichkeit, ausgewählte Flights vom ersten bis zum 18. Loch live zu verfolgen. Zu hören ist dort der englische Originalkommentar. Der Livestream startet am Donnerstag und Freitag jeweils um 9.30 Uhr, am Samstag um 10.30 Uhr sowie am Sonntag um 9.00 Uhr.



The Open live und exklusiv bei Sky und Sky Go, ohne Vertragsbindung mit Sky Ticket und in zahlreichen Sky Sportsbars:



Donnerstag: 7.30 Uhr: The Open, 1. Tag live auf Sky Sport 1 HD



Freitag: 10.00 Uhr: The Open, 2. Tag live auf Sky Sport 1 HD



Samstag: 11.00 Uhr: The Open, 3. Tag live auf Sky Sport 1 HD



Sonntag: 10.00 Uhr: The Open, 4. Tag live auf Sky Sport 1 HD



Montag: 20.45 Uhr: Das Golf Highlight-Magazin mit den Höhepunkten der Open auf Sky Sport News HD



Das neue Sky:



Das neue Sky stellt konsequent die Wünsche der Zuschauer in den Mittelpunkt, sei es über neue und verbesserte Produkte und Services für jeden Kunden, eine einfachere und übersichtlichere Angebotsstruktur, sowie neue innovative Partnerschaften und exklusiven Content für Sky Kunden.



