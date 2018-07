Liebe Trader, Bis Anfang dieses Jahres hielt sich die Leoni-Aktie in einem Aufwärtstrend auf und konnte von 23,00 Euro auf ein Verlaufshoch von 66,20 Euro zulegen. Anschließend kam es zu seiner Korrektur in dem Wertpapier, woraufhin die Aktie auf das Unterstützungsniveau aus Anfang 2017 um 40,00 Euro nachgab. In diesem Bereich basteln Marktteilnehmer jetzt offenbar seit ...

Den vollständigen Artikel lesen ...