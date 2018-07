Wer sich ein bisschen mit der Gerüchteküche rund um Apple (WKN:865985) und das iPhone beschäftigt, weiß wahrscheinlich, dass Apple in diesem Herbst drei neue iPhones auf den Markt bringen wird. Eines der neuen iPhones wird voraussichtlich eine aktualisierte Version des aktuellen Premium iPhone X sein, ein weiteres wird eine noch größere Version dieses aktualisierten iPhone X sein, das ich als iPhone X Plus bezeichnen werde. Das dritte Modell, das ich einfach als das neue iPhone bezeichnen werde, wird in der Form dem kommenden iPhone X und iPhone X Plus ähnlich sein, aber mit den folgenden Unterschieden: Das neue iPhone soll ...

Den vollständigen Artikel lesen ...