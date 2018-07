Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat die Einstufung für Schneider Electric auf "Buy" mit einem Kursziel von 82 Euro belassen. Analyst William Mackie hob in einer am Mittwoch vorliegenden Studie die Schätzungen für Umsatz und Gewinn des französischen Elektrotechnikkonzerns im Vorfeld der Quartalszahlen leicht an. Für dieses Jahr sei eine gute Geschäftsentwicklung zu erwarten, so dass mit den Halbjahreszahlen zugleich der Ausblick des Unternehmens angehoben werden könnte. Seine sowie die Markterwartungen lägen schon etwas über den aktuellen Jahreszielen des Konzerns./mf/mis Datum der Analyse: 18.07.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0090 2018-07-18/14:11

ISIN: FR0000121972