Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Talanx von 39,80 auf 41,00 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Grund für die Erhöhung sei die Verschiebung der Schätzungen in Richtung 2020, die nun als Grundlage des Kursziels dienten, schrieb Analyst Michael Huttner in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Das Ziel gelte nun für Ende 2019. Die Zahlen für das zweite Quartal sollten den sich verbessernden Geschäftstrend des Versicherers bestätigen, wobei sich die günstige Schadensentwicklung positiv auswirken dürfte./mf/mis Datum der Analyse: 18.07.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

ISIN: DE000TLX1005