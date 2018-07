Die britische Investmentbank HSBC hat das Kursziel für die Aktie der Deutschen Börse vor Zahlen zum zweiten Quartal von 125 auf 131 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Börsenbetreiber Deutsche Börse, Euronext und London Stock Exchange dürften insgesamt gute Resultate vorlegen, schrieb Analyst Johannes Thormann in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Vor allem die Deutsche Börse sollte von den stärkeren Schwankungen an den Finanzmärkten profitiert haben./mis/edh Datum der Analyse: 18.07.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0096 2018-07-18/14:23

ISIN: DE0005810055