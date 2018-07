Die Schweizer Bank Credit Suisse hat die Einstufung für Danone vor Zahlen für das zweite Quartal auf "Neutral" mit einem Kursziel von 67 Euro belassen. Der Nahrungsmittelkonzern dürfte ein organisches Wachstum von 3,3 Prozent ausweisen, was etwas über der durchschnittlichen Markterwartungen liegen würde, schrieb Analyst Alan Erskine in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Zudem sollten die Jahresziele bestätigt werden./edh/mis Datum der Analyse: 18.07.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0098 2018-07-18/14:24

ISIN: FR0000120644