Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Evonik nach Eckdaten für das zweite Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 38 Euro belassen. Der Spezialchemiekonzern habe die Erwartungen übertroffen und den Jahresausblick angehoben, schrieb Analyst Oliver Schwarz in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Alle Sparten hätten sich dabei offenbar gut entwickelt. Der Experte hob seine Gewinnerwartungen an, will mit einer möglichen Zieländerung aber noch bis zur Vorlage der detaillierten Zahlen Anfang August warten./mis/edh Datum der Analyse: 18.07.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0100 2018-07-18/14:25

ISIN: DE000EVNK013