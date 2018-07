Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für BBVA vor der Quartalsberichtssaison spanischer Banken von 8,50 auf 8,40 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Ergebnistransparenz sei nicht so gut wie sonst, schrieb Analyst Ignacio Cerezo in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. Der Experte reduzierte seine Gewinnerwartungen, um weniger Unterstützung durch das Zinsumfeld und teilweise Wechselkursbelastungen zu reflektieren./mis/edh Datum der Analyse: 18.07.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0104 2018-07-18/14:29

ISIN: ES0113211835