Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat das Kursziel für ProSiebenSat.1 vor Zahlen von 21 auf 20 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Underweight" belassen. Analyst Omar Sheikh reduzierte in einer am Mittwoch vorliegenden Studie seine Gewinnerwartungen für den Medienkonzern. Die zunehmende Bedeutung des Online-Videodienstes Netflix in Deutschland sorge ihn. Zudem müsse das Management mit Blick auf die Dividende etwas tun./mis/edh Datum der Analyse: 18.07.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0108 2018-07-18/14:32

ISIN: DE000PSM7770