ARHT Media Inc.: Abkommen zur Einführung der Hologramm Technologie in den Cannabis Markt unterzeichnet! DGAP-News: ARHT Media Inc. / Schlagwort(e): Verkauf ARHT Media Inc.: Abkommen zur Einführung der Hologramm Technologie in den Cannabis Markt unterzeichnet! 18.07.2018 / 14:33 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. ARHT MEDIA unterzeichnet Abkommen zur Einführung der Hologramm Technologie in den Cannabis Markt Toronto, Kanada. 18. Juli 2018. - ARHT Media Inc. ("ARHT" oder "das Unternehmen") (TSXV: ART), ein weltweit führendes Unternehmen in der Entwicklung, Herstellung und Vertrieb von hochwertigen Hologramm-Inhalten durch seine patentierte Augmented Reality Holographic Telepresence-Technologie gibt mit heutiger News bekannt, dass das Unternehmen eine weltweite exklusive Lizenzvereinbarung mit NexTech AR Solutions ("NexTech") unterzeichnet hat, um seine patentierte holografische Display-Technologie in die Cannabis-Industrie zu bringen. Für die nächsten fünf Jahre verpflichtet sich NexTech zum Kauf von mindestens 12 holografischen Display-Einheiten pro Jahr, und ARHT erhält laufende Lizenzgebühren für die kommerzielle Nutzung jedes Displays. Laut The Arcview Group werden die prognostizierten Ausgaben auf dem nordamerikanischen Cannabismarkt von 9,2 Milliarden USD im Jahr 2017 auf 47 Milliarden USD im Jahr 2027 anwachsen. Mit mehr als 5.000 zugelassenen Marihuana-Apotheken in den USA glaubt NexTech, dass die holographische Technologie von ARHT nutzvoll und bereit dafür ist, in den Cannabismarkt eingeführt zu werden. "Während wir in den traditionellen Märkten für Einzelhandel, Bildung, Events und Unterhaltung große Fortschritte machen, sehen wir den Cannabismarkt als eine weitere große Chance für unsere Technologie und freuen uns darauf, mit NexTech zusammenzuarbeiten, um dies zu ermöglichen", kommentierte Larry O'Reilly. ARHTs CEO. "Der Cannabis-Sektor explodiert im Wachstum und unsere holografischen Displays und Telepresence-Technologie sind eine sinnvolle Möglichkeit, den Cannabis-Einzelhandel auf ein ganz neues Niveau zu heben. Mit dieser Vereinbarung haben wir das Potenzial, in den nächsten Jahren in Hunderten von Standorten in Nordamerika zu sein. Stellen Sie sich vor, Sie könnten in Ihre örtliche Apotheke gehen und ein 3D 8-Fuß-Bild einer sich drehenden Cannabis-Knospe sehen, mit 360-Grad-Sicht auf jedes Trichrom, jedes feurige orange Haar, die zuckerhaltigen Kristalle, klobige, von winzigen Blättern umhüllte Noppen ohne eine spezielle Brille zu benötigen", kommentierte Reuben Tozman, Chief Product Officer von NexTech. "Mit dieser bewährten holografischen Technologie können wir nun 3D-Bildschirme (ohne Brille) in den Cannabismarkt bringen, so dass Cannabismarken Werbung machen und Live-Events direkt zu ihren Kunden streamen können, wodurch sie einen stärkeren Bezug zu ihrer Lieblingsmarke erhalten." Über ARHT Media ARHTs patentierte Augmented Reality Holographic Telepresence Technology ist die erste vollständige Komplettlösung für die Kreation, Übertragung und Bereitstellung realitätsnaher digitaler menschlicher Hologramme bekannt als HumaGrams. Die Technologie des Unternehmens ist geschützt durch U.S. Patent Nr. 9.581.962. Kontakt zu ARHT Media Twitter: http://www.twitter.com/ARHTmedia Facebook: http://www.facebook.com/ARHTmediainc LinkedIn: http://www.linkedin.com/company/arht-media-inc- Für weitere Informationen besuchen Sie bitte: http://www.arhtmedia.com/ oder kontaktieren die Investor Relations Group unter info@arhtmedia.com. ARHT Media wird an der Toronto Venture Stock Exchange unter dem Symbol "ART" gehandelt. ARHT Media Investor Relations Ali Mahdavi am@spinnakercmi.com ARHT Media Pressekontakt Salman Amin samin@arhtmedia.com Diese Pressemitteilung enthält "zukunftsgerichtete Informationen" im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze. Zukunftsgerichtete Informationen umfassen, sind aber nicht beschränkt auf, die Technologie des Unternehmens; das Potenzial, das für die Technologie des Unternehmens genutzt wird; erwartete künftige und wiederkehrende Umsätze bestehender Kunden; die geplanten zukünftigen Veranstaltungen mit der Technologie des Unternehmens; der zukünftige Erfolg des Unternehmens; die Fähigkeit des Unternehmens, die HumaGram -Technologie zu monetarisieren; die Entwicklung der technologischen Beteiligung des Unternehmens durch das Unternehmen auf der Expo; und Interesse von Parteien in ARHT-Produkten. Im Allgemeinen können zukunftsgerichtete Informationen durch die Verwendung von zukunftsgerichteten Begriffen wie "Pläne", "erwartet" oder "erwartet nicht", "wird erwartet", "Budget", "geplant", "Schätzungen", " Vorhersagen "," beabsichtigt "," antizipiert "oder" ahnt nicht "oder" glaubt "oder Variationen solcher Wörter und Sätze oder geben an, dass bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse" können "," könnten "," würden ", "könnte" oder "wird genommen werden", "auftreten" oder "erreicht werden". Zukunftsgerichtete Informationen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Unwägbarkeiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, das Aktivitätsniveau, die Leistung oder die Erfolge des Unternehmens wesentlich von den in diesen zukunftsgerichteten Informationen genannten oder implizierten abweichen aber nicht beschränkt auf: allgemeine geschäftliche, wirtschaftliche und wettbewerbliche Unsicherheiten; regulatorische Risiken; Risiken im Zusammenhang mit Technologieoperationen; und andere Risiken der Technologiebranche. Obwohl das Unternehmen versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von denen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Informationen enthalten sind, können andere Faktoren dazu führen, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt sind. Es kann nicht garantiert werden, dass solche Informationen sich als richtig erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen können. Dementsprechend sollten sich Leser nicht zu sehr auf zukunftsgerichtete Informationen verlassen. Das Unternehmen verpflichtet sich nicht, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren, außer in Übereinstimmung mit geltenden Wertpapiergesetzen. WEDER DIE TSX VENTURE EXCHANGE NOCH IHR REGULIERUNGSDIENSTLEISTER ÜBERNIMMT DIE VERANTWORTUNG FÜR DIE ANGEMESSENHEIT ODER GENAUIGKEIT DIESER VERÖFFENTLICHUNG, WENN DIESER BEGRIFF IN DEN RICHTLINIEN DER TSX VENTURE EXCHANGE DEFINIERT IST. Dies ist eine Übersetzung der ursprünglichen englischen Pressemitteilung. Nur die ursprüngliche englische Pressemitteilung ist verbindlich. 