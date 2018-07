Continental-Aktien sind am frühen Mittwochnachmittag nach der Ankündigung einer umfassenden Neuaufstellung nur kurz bis auf 211 Euro nach oben gesprungen. Zuletzt schmolzen die Gewinne: Die Aktien notierten noch 1,44 Prozent im Plus bei 204,90 Euro. Ein Händler sah in den Ankündigungen kaum Überraschendes.

Den vollständigen Artikel lesen ...