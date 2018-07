FRANKFURT (Dow Jones)--Continental hat eine umfassende Neuordnung der Konzernstruktur beschlossen, bei der auch Teile des Geschäftsbereichs Powertrain an die Börse gebracht werden sollen. Der Beschluss des Vorstands sieht ab 2020 eine Holdingstruktur unter der neuen Dachmarke Continental Group vor. Wie das Unternehmen weiter mitteilte, soll diese Struktur von den drei Bereichen Rubber, Automotive und Powertrain getragen werden. Der Aufsichtsrat soll am 26. Juli über die einschneidenden Veränderungen abstimmen. Der Zustimmung des Kontrollgremiums unterliege auch die Verselbständigung der Division Powertrain bereits Anfang 2019. Deren Teilbörsengang sei voraussichtlich ab Mitte 2019 möglich, so Conti weiter.

Der DAX-Konzern hatte Anfang des Jahres angekündigt, Szenarien durchzuspielen, um den weltweit zweitgrößter Autozuliefer hinter Bosch noch flexibler auf die Herausforderungen in der Automobilindustrie auszurichten.

