Lauda-Königshofen (www.aktiencheck.de) - LEONI-Aktie: Dynamischer Kursausbruch - Chartanalyse Bis Anfang dieses Jahres hielt sich die LEONI-Aktie (ISIN: DE0005408884, WKN: 540888, Ticker-Symbol: LEO, NASDAQ OTC-Symbol: LNNNF) in einem Aufwärtstrend auf und konnte von 23,00 Euro auf ein Verlaufshoch von 66,20 Euro zulegen, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de" in seiner aktuellen Veröffentlichung. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...