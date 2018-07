IRW-PRESS: Saturn Oil + Gas Inc.: Saturn Oil & Gas Inc. schließt Privatplatzierung in Höhe von 4,04 Mio. CAD begleitet von Canaccord Genuity und Gravitas Securities ab

Saturn Oil & Gas Inc. schließt Privatplatzierung in Höhe von 4,04 Mio. CAD begleitet von Canaccord Genuity und Gravitas Securities ab

SASKATOON, SASKATCHEWAN - 18. Juli 2018 - Saturn Oil & Gas Inc. (Saturn oder das Unternehmen) (TSX.V: SMI) (FSE: SMK) ist erfreut bekanntzugeben, dass es die zuvor angekündigten (siehe Pressemitteilung vom 13. Juni 2018) vermittelte Privatplatzierung von Flow-Through-Stammaktien (die Flow-Through-Aktien) und die sowohl vermittelte als auch nicht vermittelte Nicht-Flow-Through-Einheiten (die Einheiten) abgeschlossen hat. Die Privatplatzierung, einschließlich der vorherigen nicht vermittelten Tranchen, bestand aus insgesamt 7.786.700 Flow-Through-Aktien zu einem Preis von 0,12 CAD pro Flow-Through-Aktie und 25.852.800 Einheiten zu einem Preis von 0,12 CAD pro Einheit mit einem Bruttoerlös von insgesamt 4,04 Mio. CAD (die Privatplatzierung"). Jede Einheit besteht aus einer Stammaktie (eine Stammaktie) der Gesellschaft und einem Stammaktienkaufwarrant (ein Warrant), der innerhalb eines Zeitraums von 24 Monaten zu einem Preis von 0,18 CAD pro Warrant in eine Stammaktie der Gesellschaft ausgeübt werden kann.

Die Privatplatzierung wurde von Canaccord Genuity Corp. und Gravitas Securities Inc. (zusammen die Vermittler) vermittelt. Die Vermittler erhielten eine Provision in Höhe von 195.351,00 CAD, die aus einer Bargebühr bestand, und erhielten insgesamt 1.627.947 Warrants. Die Warrants der einzelnen Vermittler sind für einen Zeitraum von 24 Monaten ab dem Datum dieser Vereinbarung zu einem Preis von 0,12 CAD pro Einheit ausübbar.

Im Rahmen des Angebotes erwarb John Jeffrey, ein Officer und Director des Unternehmens, 2.708.000 Einheiten und Scott Newman, ein Officer und Director des Unternehmens, erwarb 833.333 Einheiten. Ihre Teilnahme wird als Transaktion mit verbundenen Parteien im Sinne des Multilateralen Instruments 61-101 (MI 61-101) angesehen. Die Transaktion ist von der formellen Bewertung und der Genehmigung der Minderheitsaktionäre gemäß MI 61-101 befreit, da die Ausnahmeregelungen in den Abschnitten 5.5 (a) und 5.7 (1) (a) von MI 61-101 weder den angemessenen Marktwert von die im Rahmen des Angebots zu verteilenden Wertpapiere und die für diese Wertpapiere zu erhaltende Gegenleistung übersteigen, sofern das Angebot für die Insider nicht mehr als 25% der Marktkapitalisierung des Unternehmens beträgt. Die Gesellschaft hat mindestens 21 Tage vor Abschluss dieser Tranche des Angebots keinen wesentlichen Änderungsbericht in Bezug auf die Transaktion mit verbundenen Parteien eingereicht, da der Gesellschaft zu diesem Zeitpunkt die Teilnahme des Insiders an dem Angebot nicht bekannt war.

Alle Wertpapiere, die im Rahmen der Privatplatzierung und an die Vermittler ausgegeben werden, einschließlich der Wertpapiere, die bei ihrer Ausübung ausgegeben werden können, unterliegen einer Haltefrist, die vier Monate und einen Tag nach dem Datum dieses Vertrags endet.

Über Saturn Oil & Gas Inc.

Saturn Oil & Gas Inc. (TSX.V: SMI) (FSE: SMK) ist ein börsennotiertes Energieunternehmen und fokussiert auf die Akquisition und Entwicklung von unterbewerteten und risikoarmen Gebieten. Saturn strebt den Aufbau eines starken Portfolios mit Cash-flow Gebieten in strategischen Regionen an. Risikobefreite Gebiete und kalkulierbare Umsetzung werden es Saturn ermöglichen mit Vorkommen und Produktion sowie anhaltende Einnahmen. Saturns Portfolio wird der Schlüssel für Wachstum und bietet langfristige Stabilität für Aktionäre.

Für weitere Informationen erreichen Sie uns unter +1 (306) 955-9946 oder www.saturnoil.com.

Im Namen des Board of Directors von

SATURN OIL & GAS INC.

John Jeffrey, MBA, CEO & Chairman

WEDER DIE TSX VENTURE EXCHANGE NOCH DEREN REGULIERUNGSDIENSTLEISTER (GEMÄSS DER DEFINITION DES BEGRIFFS IN DEN BESTIMMUNGEN DER TSX VENTURE EXCHANGE) ÜBERNEHMEN VERANTWORTUNG FÜR DIE RICHTIGKEIT ODER ANGEMESSENHEIT DIESER PRESSEMITTEILUNG.

Nicht zur direkten oder indirekten Veröffentlichung oder Verbreitung innerhalb der bzw. in die Vereinigten Staaten von Amerika bestimmt.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

http://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=44051

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

http://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=44051&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA80412 L1076

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.

ISIN CA80412L1076

AXC0208 2018-07-18/15:10