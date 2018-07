Bad Marienberg (www.anleihencheck.de) - Die publity AG (ISIN DE0006972508/ WKN 697250) hat ein ca. 5.000 Quadratmeter großes, modernes Büroobjekt im hessischen Roßdorf, südlich von Frankfurt am Main, erworben, so das Unternehmen in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung: ...

Den vollständigen Artikel lesen ...